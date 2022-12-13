В Петербурге вводят ограничения движения транспорта в трех районах

Работы начнутся 16 февраля.

В Петербурге с 16 февраля вводят ограничения движения транспорта в трех районах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Петроградском районе ограничат проезд по площади Академика Лихачева. Работы будут проводиться до 9 октября. Здесь установят временное ограждение.

В Красносельском районе Петербурга с 16 по 25 февраля автомобилисты не смогут проехать по участку от дома № 75 по Московской улице в Горелово. Специалисты будут заниматься прокладкой инженерных сетей.

В Сестрорецке до 25 февраля на участке от Пляжной улицы до Парковой улицы рабочие будут строить инженерные сети. Поэтому на данном участке в Курортном районе закроют сквозное движение.

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Фото: Piter.tv