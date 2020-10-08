В Петербурге введут режим сокращения промышленных выбросов в непогоду

Власти города разрабатывают систему оповещения промышленных объектов об ухудшении экологической обстановки. Соответствующие изменения планируется внести в Экологический кодекс.

В Санкт-Петербурге готовятся изменения в экологическое законодательство, обязывающие промышленные предприятия сокращать вредные выбросы при неблагоприятных метеоусловиях. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте Законодательного собрания города.

Планируемые поправки в Экологический кодекс Санкт-Петербурга предусматривают создание системы оперативного оповещения предприятий о необходимости принятия дополнительных мер по защите атмосферного воздуха. Как поясняет издание "Петербургский дневник", это соответствует требованиям федерального законодательства, возлагающего на региональные власти ответственность за разработку таких механизмов.

Ранее сообщалсоь, что в Курортном районе Петербурга построят первый закрытый асфальтобетонный завод.

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