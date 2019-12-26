В Петербурге вручили премии в области журналистики за 2020 год

Церемония прошла в Доме журналиста.

В понедельник, 28 декабря, в Петербурге прошла церемония вручения премий правительства города в области журналистики за 2020 год.

Отметим, что в номинации "Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе" победило издание "Пять углов" за проект "75 лет Победы". Лучшим медийным проектом информационного агентства стала аудиоантологию "Невская проза" издания "Невские Новости". За победу в номинации "Лучшая радиопередача" наградили "Радио России – Санкт-Петербург", журналисты подготовили программу "Радиоклуб на Карповке".

Также в различных номинациях победили "Фонтанка", Metro, телеканал "Санкт-Петеобург", "Петербургский дневник", телеканал 78, "Доктор Питер", "Авторадио" и другие.

В 2020 году на соискание премии правительства Петербурга в области журналистики поступило 69 заявок. Церемония прошла в 15-й раз.

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Фото: pixabay