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В Петербурге вручили премии в области журналистики за 2020 год
Сегодня, 22:57
82
smirenny

В Петербурге вручили премии в области журналистики за 2020 год

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Церемония прошла в Доме журналиста.

В понедельник, 28 декабря, в Петербурге прошла церемония вручения премий  правительства города в области журналистики за 2020 год. 

Отметим, что в  номинации "Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе" победило издание "Пять углов" за проект "75 лет Победы". Лучшим медийным проектом информационного агентства стала аудиоантологию "Невская проза" издания "Невские Новости". За победу в номинации "Лучшая радиопередача" наградили "Радио России – Санкт-Петербург", журналисты подготовили программу "Радиоклуб на Карповке".

Также в различных номинациях победили "Фонтанка", Metro, телеканал "Санкт-Петеобург", "Петербургский дневник", телеканал 78, "Доктор Питер", "Авторадио" и другие.

В 2020 году на соискание премии правительства Петербурга в области журналистики поступило 69 заявок. Церемония прошла в 15-й раз.

Ранее мы писали, что 8 педагогов Выборга получили награды за участие во всероссийских конкурса.

Фото: pixabay

Теги: дом журналиста, премия в области журналистики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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vladmizurin
Сегодня 23:01

Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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