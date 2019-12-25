Стало известно, кому платят больше всего в Москве и Петербурге

Одна из самых высоких зарплат наблюдается у врача-стоматолога и хирурга.

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob рассказали о самых больших зарплатах в Москве и Петербурге. Согласно данным проведенного исследования, в столице директор по строительству может получать от 450 тысяч рублей в месяц.

Одна из самых высоких зарплат наблюдается у руководителя дирекции технического заказчика. В Москве такому специалисту готовы платить 400 тысяч, в Петербурге – от 350 тысяч рублей. Кроме того, высокие зарплаты в Москве получают старший разработчик РНР (до 340 тысяч), IT-директор (от 300 тысяч) и врач-хирург (от 250 до 300 тысяч).

В Петербурге от 300 тысяч рублей в месяц может получать менеджер по продаже медицинского оборудования, на зарплату от 200 тысяч может рассчитывать врач-стоматолог.

Ранее актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" назвала свою депутатскую зарплату.

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