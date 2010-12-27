В Петербурге врача-гематолога приговорили к условному сроку за фальшивые рецепты

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины-врача, которую признали виновной в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд установил, что врач-гематолог консультативно-поликлинического отделения ФГУ Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, за деньги выписывала рецептурные лекарства. В 2012 году компания, производящая "Ритуксимаб" предложила врачу сделку, по которая она должна была выписывать данный препарат по медицинским документам, предоставленным без осмотра и присутствия пациентов.

По версии суда, врач выписала рецепты на препарат, и с 5 октября 2012 года до 7 февраля 2013 года с расчетного счета компании ей перевели 107,5 тысяч рублей. В 2013 году поступило еще более 80 тысяч. Суд приговорил женщину к лишению лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года.

"Ритуксимаб" — препарат для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.

Бывшая сотрудница почты получила условный срок за хищение двух миллионов рублей.

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