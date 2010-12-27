В Петербурге мошенники обманули врача, продав ему "золотые" монеты за 380 тысяч рублей

В центральном районе Петербурга доктора обманули злоумышленники, которые продали ему фальшивые "исторические" монеты.

В Центральном районе преступники обманули заведующего отделением скорой помощи. Злоумышленники продали мужчине коллекцию якобы старинных исторических монет. Сделка состоялась около базилики Святой Екатерины вечером 5 декабря. Золотые и серебряные денежные средства стоили доверчивому петербуржцу 200 тысяч рублей и дополнительно 170 тысяч в виде четырех смартфонов. В общей сумме пострадавшего “нагрели” на 380 тысяч рублей.

Как стало известно, юноши пойманы правоохранительными органами за три дня. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество. Выяснилось, что один из продавцов оказался уроженцем Ульяновской области, а второй - Оренбургской. Двое молодых людей отпущены под подписку о невыезде.