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В Петербурге снизилась смертность в январе впервые с 2014 года
Сегодня, 18:41
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nadezhda_sib

В Петербурге снизилась смертность в январе впервые с 2014 года

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В прошлом году в январе умерло на 200 человек больше.

В Петербурге зарегистрировали минимальное количество смертей в январе за последние шесть лет. Информация об этом появилась на сайте городского комитета по делам записи актов гражданского состояния. 

За первый месяц 2020 года в Северной столице умерло 5382 человека. Год назад цифра достигла 5592-х, в 2018 — 5438, а три года назад — 6036. Ранее положительная статистика была зафиксирована в 2014 году — 5365. 

Ранее Piter.TV предоставил статистику за 2019 год. 

Также петербургский следком заявил о снижении уровня преступности в городе.

Фото: pixabay.com 

Теги: смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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