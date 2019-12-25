В Петербурге снизилась смертность в январе впервые с 2014 года

В прошлом году в январе умерло на 200 человек больше.

В Петербурге зарегистрировали минимальное количество смертей в январе за последние шесть лет. Информация об этом появилась на сайте городского комитета по делам записи актов гражданского состояния.

За первый месяц 2020 года в Северной столице умерло 5382 человека. Год назад цифра достигла 5592-х, в 2018 — 5438, а три года назад — 6036. Ранее положительная статистика была зафиксирована в 2014 году — 5365.

Ранее Piter.TV предоставил статистику за 2019 год.

Также петербургский следком заявил о снижении уровня преступности в городе.

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