Число умерших в Петербурге в 2019 году стало минимальным за последние 8 лет

Умерло в 2019 году всего на 277 петербуржцев меньше, чем родилось.

В 2019 году в Петербурге зафиксировано сразу два рекорда: самая низкая рождаемость и самая низкая смертность за последние восемь лет. Статистика стала известна благодаря петербургскому Комитету по делам ЗАГС.

По данным ведомства, в 2019 году на свет появилось 59 665 петербуржцев. Ниже 60 тысяч рождаемость в городе на Неве опускалась только в 2011 году, когда родились 57 538 человек.

Самая высокая рождаемость была зафиксирована в июле (плюс 5699 новорожденных петербуржцев), меньше всего детей родилось в марте (4574 человека).

Умерло в 2019 году всего на 277 петербуржцев меньше, чем родилось: 59 388 человек. При этом настолько низкой смертности не наблюдали, как минимум, последние восемь лет.

Больше всего жизней – 5592 – унес январь. Ниже всего смертность была в июне, когда скончалось 4575 человек.

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