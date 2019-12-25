В Петербурге впервые с начала пандемии упали цены на жилье

Средняя стоимость квадратного метра уменьшилась на 2 тысячи.

Впервые с начала пандемии в Петербурге зафиксировали снижение цен на строящееся жилье. Средняя стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 2 тысячи и составила 180,6 тысяч рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные DataFlat.ru.

По словам экспертов, снизилась также средняя стоимость квартиры. В октябре она стоила 7,62 млн рублей, а в ноябре цена упала до 7,54 млн. При этом аналитики считают, что речь идет скорее о погрешности, чем о намечающейся тенденции.

Один процент падения на новостройки — это фактически погрешность. Тенденция пока не прослеживается, хотя понятно, что с лета цены не растут.

Отметил руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев

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Фото: pexels.com