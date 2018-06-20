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Впервые в Петербурге пройдет Дрезденский оперный бал

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Он назначен на 31 августа.

В Петербурге впервые состоится Дрезденский оперный бал. В Смольном уверены, что данный проект привлечет внимание Европы и поспособствует развитию дружбы между Россией и Германией. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.  

Бал назначен на 31 августа. Дрезденский оперный бал является одним из главных светских музыкальных мероприятий Европы. Мероприятие пройдет сразу на трех городских площадках: сам бал пройдет в Санкт-Петербургской академической филармонии, концерт мировых оперных звезд – в Михайловском театре, а на площади Искусств запланирована прямая трансляция всех действий.

Организационный комитет по проведению бала уже создан.

Ранее на Piter.TV: Оперный певец порвал рот во время спектакля "Кармен".
Видео: YouTube 

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Теги: дрезденский оперный бал, михайловский театра, опера, санкт-петербургская академическая филармония им шостаковича
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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