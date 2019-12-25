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В Петербурге возобновили работу киоски с прессой
Сегодня, 9:03
339
ruzannar

В Петербурге возобновили работу киоски с прессой

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А также автомастерские и салоны связи.

Власти Петербурга разрешили возобновить работу киоскам с газетами и журналами во время режима самоизоляции.

Кроме того, деятельность продолжат автомастерские, а также салоны сотовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на постановление губернатора.

Известно, что на детские площадки вход запрещён.

Ранее мы сообщили, что власти Петербурга запретили продажу газет "из рук в руки".

Фото: Pixabay

Теги: газета, пресса, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Максимов Роман
Сегодня 9:52

Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru

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