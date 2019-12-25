В Петербурге возобновили работу киоски с прессой

Власти Петербурга разрешили возобновить работу киоскам с газетами и журналами во время режима самоизоляции.
Кроме того, деятельность продолжат автомастерские, а также салоны сотовой связи.
Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на постановление губернатора.
Известно, что на детские площадки вход запрещён.
Ранее мы сообщили, что власти Петербурга запретили продажу газет "из рук в руки".
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 1 )
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru