В Петербурге возобновили работу киоски с прессой

А также автомастерские и салоны связи.

Власти Петербурга разрешили возобновить работу киоскам с газетами и журналами во время режима самоизоляции.

Кроме того, деятельность продолжат автомастерские, а также салоны сотовой связи.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на постановление губернатора.

Известно, что на детские площадки вход запрещён.

Ранее мы сообщили, что власти Петербурга запретили продажу газет "из рук в руки".

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