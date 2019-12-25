В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел матери и ребенка

Расследование находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщает пресс-служба ГУ СКР по Санкт-Петербургу, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и 5-летнего ребенка на ул. Верности по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Напомним, что утром 16 мая прохожие заметили у дома №6 тела двух человек: 38-летней женщины и её дочери. У погибших были телесные повреждения, которые характерны для падения с высоты.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, работают криминалисты, допрашиваются свидетели. Расследование находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее мы сообщили, что тело матери и ребёнка обнаружено в Петербурге.

Фото: "Следственный комитет" / ВКонтакте