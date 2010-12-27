В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении экс-фармацевтов из компании Roche

Российское отделение швейцарской компании Roche стало фигурантом уголовного расследования: бывших сотрудников фирмы обвиняют в мошенничестве.

В Петербурге МВД возбудило уголовное дело в отношении российского отделения фармакологического центра корпорации Roche. Швейцарскую компанию подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-сотрудников предприятия считают причастными к незаконной реализации средств от онкологических заболеваний на черном рынке. По версии следствия, фигуранты дела также занимались подкупом врачей.

Конкретное обвинение пало на бывшего работника компании Roche в Северной столице Владислава Александрова и жителя Екатеринбурга Евгения Захарова. Они получали от подкупленных медиков рецепты на лекарство против рака.

Согласно имеющейся от представителей прокуратуры информации, подозреваемые брали у докторов нелегальные рецепты на 558 упаковок медицинского препарата ритуксимаб по 500 мг. и 806 пачек по 100 мг. каждая. Недобросовестные фармацевты работали в 15-ой городской больнице и клиническом онкологическом диспансере. Ущерб от продажи лекарств составил для города 55 миллионов рублей. Отметим, что данное средство является дорогостоящим. Его основная функция - противостояние раку крови.

В офисе компании Roche рассказали, что знают о возбуждении уголовных дел в отношении бывших сотрудников. Эти люди не работают на организацию с 2014 года.

