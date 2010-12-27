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В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении экс-фармацевтов из компании Roche
Сегодня, 12:17
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lesjasap
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В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении экс-фармацевтов из компании Roche

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Российское отделение швейцарской компании Roche стало фигурантом уголовного расследования: бывших сотрудников фирмы обвиняют в мошенничестве.

В Петербурге МВД возбудило уголовное дело в отношении российского отделения фармакологического центра корпорации Roche. Швейцарскую компанию подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. 

Экс-сотрудников предприятия считают причастными к незаконной реализации средств от онкологических заболеваний на черном рынке. По версии следствия, фигуранты дела также занимались подкупом врачей. 

Конкретное обвинение пало на бывшего работника компании Roche в Северной столице Владислава Александрова и жителя Екатеринбурга Евгения Захарова. Они получали от подкупленных медиков рецепты на лекарство против рака. 

Согласно имеющейся от представителей прокуратуры информации, подозреваемые брали у докторов нелегальные рецепты на 558 упаковок медицинского препарата ритуксимаб по 500 мг. и 806 пачек по 100 мг. каждая. Недобросовестные фармацевты работали в 15-ой городской больнице и клиническом онкологическом диспансере. Ущерб от продажи лекарств составил для города 55 миллионов рублей. Отметим, что данное средство является дорогостоящим. Его основная функция - противостояние раку крови. 

В офисе компании Roche рассказали, что знают о возбуждении уголовных дел в отношении бывших сотрудников. Эти люди не работают на организацию с 2014 года.
 

Теги: roche , лекарство против рака , онкология , рак , рак крови , ритуксимаб , уголовное дело , фармацевтика
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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