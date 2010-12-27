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В Петербурге военные врачи успешно провели трансплантацию печени
Сегодня, 17:48
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TretyakovaS

В Петербурге военные врачи успешно провели трансплантацию печени

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Новый орган понадобился пациенту с циррозом.

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге успешно провели трансплантацию печени. Новый огран был пересажен пациенту с циррозом. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отметим, что своей очереди пациент ждал с апреля прошлого года.

"Операция стала возможна благодаря межведомственному взаимодействию с Санкт-Петербургским координационным центром органного донорства" - добавили в пресс-службе.

На данный момент состояние пациента оценивают как удовлетворительное.  

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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