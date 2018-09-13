В Петербурге военные развернули 250 коек для гражданских больных COVID-19

С начала пандемии в многофункциональных медицинских центрах ЗВО пролечились более 1,1 тысячи гражданских.

В петербургских военно-медицинских организациях развернуто 250 инфекционных коек для гражданских больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

С начала пандемии в многофункциональных медицинских центрах ЗВО, построенных в прошлом году, пролечились более 1,1 тысячи гражданских. Также специалисты военно-медицинских организаций ЗВО оказывали помощь в борьбе с коронавирусом и за пределами округа: в Южной Осетии, в Республике Коми Сыктывкар, Ухта, Печора).

С коронавирусом борются и сами войска (силы) ЗВО. Как рассказал заместитель начальника медицинского управления ЗВО подполковник медицинской службы Альберт Жорняк, личный состав полностью вакцинирован.

В городе продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В связи с этим городские стационары также возобновляют прием больных ковидом. К примеру, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Седьмой павильон "Ленэкспо" возобновляет прием больных COVID-19. Также для приема пациентов с COVID-19 задействуют новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино. Еще в двух петербургских больницах развернут койки для пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv