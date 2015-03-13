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В Петербурге военные медики экстренно провели уникальную операцию ребенку по пересадке печени
Сегодня, 21:08
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В Петербурге военные медики экстренно провели уникальную операцию ребенку по пересадке печени

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Осложнило вмешательство то, что операция была неплановой, как правило к трансплантации готовятся заранее. 

В субботу, 30 октября, медики Военно-медицинской академии им. Кирова экстренно прооперировали ребёнка с печёночной недостаточностью. Об этом сообщает ТАСС.

В Петербурге такую операцию по пересадке нового органа провели впервые. Отмечается, что осложнило вмешательство то, что операция была неплановой, как правило к трансплантации готовятся заранее. 

В Минобороны добавили, что до этого пациентка находилась в реанимационном отделении одной из городских больниц. Ей резко стало хуже и девочка впала в кому, после чего оперативно было принято кардинальное решение о пересадке.

Ранее врачи СПбГПМУ спасли трехмесячного младенца с тяжелой патологией сердца.

Фото: Piter.tv 

Теги: военные медики, операция, печень, ребенок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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