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В Петербурге вновь сгорел автомобиль
Сегодня, 17:10
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KaterinaKono13

В Петербурге вновь сгорел автомобиль

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Каких-либо сведений о потерпевших в настоящее время нет.

В Санкт-Петербурге произошел еще один инцидент с горящим автомобилем. Машина сгорела полностью до приезда пожарных служб. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb"

Пожар произошел в на Суздальском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. О произошедшем сообщили очевидцы. Они рассказали, что рядом с домом 61 по Суздальскому проспекту в кармане горит иномарка. 

Каких-либо сведений о потерпевших в настоящее время нет. Несмотря на это, пламя от горящего авто распространилось на автомобиль, стоящий неподалеку. Огонь был вовремя потушен и не успел попасть в салон авто.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"

Теги: авария чп, новости санкт петербург, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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