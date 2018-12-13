В Петербурге вновь сгорел автомобиль

Каких-либо сведений о потерпевших в настоящее время нет.

В Санкт-Петербурге произошел еще один инцидент с горящим автомобилем. Машина сгорела полностью до приезда пожарных служб. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb"

Пожар произошел в на Суздальском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. О произошедшем сообщили очевидцы. Они рассказали, что рядом с домом 61 по Суздальскому проспекту в кармане горит иномарка.

Каких-либо сведений о потерпевших в настоящее время нет. Несмотря на это, пламя от горящего авто распространилось на автомобиль, стоящий неподалеку. Огонь был вовремя потушен и не успел попасть в салон авто.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"