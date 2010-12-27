ЛСР: в Петербурге вырастут цены на кирпич из-за повышения энерготарифа

Представители компании ЛСР рассказали о причинах подорожания кирпича в Петербурге.

Строительная компания-лидер по производства кирпича на Северо-Западе ЛСР поднимет цены на продукцию из кирпича. Причиной такого решения стали изменения внешних факторов. Ценовая политика организации меняется из-за роста энерготарифов. Также удорожание связано с введением новой линейки продукции. Подобнвх мер можно ожидать уже в 2018 году.

Представители ЛСР отмечают, что по прогнозам рост цен на кирпич снизит продажи. Однако, объем выпускаемых материалов не изменится. Он останется на уровне прошлого года. Об этом рассказал заместитель управляющего по продажам "ЛСР. Стеновые" Дмитрий Романов:

Цены приходится постепенно поднимать, потому что структура рынка меняется, нагрузку необходимо уменьшать

Напомним, что в настоящее время в собственности компании находятся четыре кирпичных завода. Два из них расположены в Ленинградской области. Около 60 процентов продукции закупают сторонние подрядчики.

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