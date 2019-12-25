Экс-студентку университета гражданской авиации в Петербурге оштрафовали за взятку

Виновную оштрафовали на 70 тыс. рублей.

Дзержинский районный суд вынес приговор студентке Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Она признана виновной за дачу взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ), сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП).

По предварительной информации, в феврале 2018-го года за зачисление ее студенткой на заочное отделение университета без вступительных экзаменов и без фактического присутствия во время проведения приемной комиссии женщина передала взятку в размере 85 тыс. рублей преподавателю авиационно-транспортного колледжа. Он, в свою очередь, участвовал в организационной преступной группе с должностным лицом университета. На данный момент уголовные дела в отношении преподавателя колледжа и должностного лица университета рассматриваются судом, отметили в СЗТП.

Суд поддержал позицию государственного обвинителя городской транспортной прокуратуры и признал женщину виновной. Бывшая студентка обязана выплатить штраф в доход государства в размере 70 тыс. рублей.

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