В Петербурге выделят более 150 миллионов рублей четырем авиакомпаниям

Субсидии выделяются на безвозмездной основе. Перевозчики имеют возможность возместить недополученные доходы и покрыть затраты, связанные с оказанием услуг.

На поддержку четырех авиакомпаний, которые победили в конкурсе, из бюджета Петербурга выделят более 150 млн рублей. Об этом в среду, 9 ноября, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

На выплату субсидий рассчитывают ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии", АО Авиационная компания "РусЛайн", АО "Авиакомпания АЗИМУТ", а также АО "Ред Вингс". С этими компаниями заключат соглашения о субсидировании сразу нескольких маршрутов. Так самолёты будут летать из Петербурга в Курск, Липецк, Тамбов, Брянск, Калугу и в другие города.

Субсидии выделяются на безвозмездной основе. Перевозчики имеют возможность возместить недополученные доходы и покрыть затраты, связанные с оказанием услуг.

Ранее в России продлили ограничение полетов на юг страны до 15 ноября. Местным авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров в города, где действуют ограничения на полеты. Остальные аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Напомним, что ограничения на работу аэропортов коснулось следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Фото: Piter.tv

