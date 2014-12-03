В Петербурге выбрали победителей конкурса на благоустройство сада Жореса Алферова

Проект планируют реализовать в 2022 году.

Стали известны имена победителей конкурса лучших проектов благоустройства сада Жореса Алферова. Номинантов выбрали в комитете по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщили в группе ведомства в пятницу, 24 декабря.

Участники конкурса описали свои идеи оформления зеленой площадки, названной в честь известного физика, и представили эскизы по размещению тематических элементов.

Победителем стал коллектив Адама Деги, Анастасии Целовальниковой, Кирилла и Дениса Бобылева. Авторы показали проект арт-объекта, который воссоздает образ развития новых технологий и науки. Главными элементами задумки стали светильники, лазерные установки, солнечные батареи. Кроме того, в работе будут задействованы и медиаматериалы, которых расскажут посетителям сада о работах академика в сфере гетероструктур и микроэлектроники.

Второе место получила работа коллектива Михаила Антощенко, Никиты Тимонина и Андрея Недоступа. Авторы придумали проеект под названием "Матрица жизни", в основе которого лежит концепция ухода от монотонной планировки территории. Они решили установить в парке скульптуры молекул и беседку для отдыха. Третье место в конкурсе занял Владимир Андреев, который предложил открыть в саду кинетические скульптуры.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду открылась выставка "Осколки радуги".

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре