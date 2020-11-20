В Петербурге выбрали победителей конкурса "Лучший сварщик-2021"

В этом году участники не только выполняли практическое задание, но и проверяли свои знания теории сварочного дела.

В Петербурге выбрали победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший сварщик-2021". По традиции лучшие мастера сварочного дела получили памятные призы во Дворце труда. Жюри выбрало лидеров конкурса по результатам теоретической части и практического задания, сообщает портал "Строительный Петербург".

Я уверен, что наше жюри приняло самое ответственное решение, выбирая победителей в этом конкурсе. Алексей Белоусов, генеральный директор СРО "Объединение строителей СПб"

Участники конкурса рассказали, как пришли в сварочное дело, и почему любят свою профессию.

На данный момент у меня 6-й разряд, работаю в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с 2017 года, профессия очень хорошая. Михаил Левченков, победитель конкурса "Лучший сварщик-2021"

Это большой опыт, показать свои умения всегда надо. Хороших сварщиков мало, на конкурсе сильнейшие собрались. Виталий Гордиенко, участник конкурса "Лучший сварщик-2021"

Сварка – это привлекательное направление для молодежи, как раз они могут в начале поработать сварщиком, а в дальнейшем стать технологом по сварке или даже инженером. Умарбек Музаффаров, победитель конкурса "Лучший сварщик-2021"

Победители отправятся в Москву представлять Петербург на федеральном этапе конкурса "Строймастер".

Фото и видео: Строительный Петербург