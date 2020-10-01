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В Петербурге выбрали победителей конкурса "Лучший каменщик-2021"

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В этом году в конкурсе участвовали не только профессионалы своего дела, но и учащиеся техникумов и училищ.

В Петербурге подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший каменщик-2021". Победителей наградили в Дворце труда памятными призами от организаторов конкурса, сообщает портал "Строительный Петербург".

Прежде всего, хочу поздравить вас с днем нашего города Санкт-Петербурга, потому что именно вашими руками создается наш Петербург. Сейчас создаются все условия, чтобы профессия каменщика поднялась на тот престижный уровень, который она имела уже 300 лет в нашем городе.

Дмитрий Михайлов, заместитель председателя Комитета по строительству

Жюри выбрало лучшего каменщика Санкт-Петербурга, Ленобласти и победителя среди студентов. Победителем в номинации "Лучший каменщик Санкт-Петербурга" стал Олег Жизневский, работающий на АО "Строительный трест". Лучшим из учащихся признали Антона Долгощелова, приехавшего на конкурс из Архангельска. Антон учится на третьем курсе в техникуме строительства и городского хозяйства и уже определился с выбором профессии.

Я учусь в техникуме в Архангельске, обучаюсь уже третий год, последний курс, мне нравится эта профессия, очень был заинтересован ею.

Антон Долгощелов, студент 3-го курса Архангельского техникума строительства и городского хозяйства

Победители отправятся в Москву на финальный этап конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2021".

Фото и видео: Строительный Петербург

Теги: лучший каменщик, строймастер2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Репортажи,

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