В Петербурге выбрали победителей конкурса "Лучший каменщик-2021"

В этом году в конкурсе участвовали не только профессионалы своего дела, но и учащиеся техникумов и училищ.

В Петербурге подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший каменщик-2021". Победителей наградили в Дворце труда памятными призами от организаторов конкурса, сообщает портал "Строительный Петербург".

Прежде всего, хочу поздравить вас с днем нашего города Санкт-Петербурга, потому что именно вашими руками создается наш Петербург. Сейчас создаются все условия, чтобы профессия каменщика поднялась на тот престижный уровень, который она имела уже 300 лет в нашем городе. Дмитрий Михайлов, заместитель председателя Комитета по строительству

Жюри выбрало лучшего каменщика Санкт-Петербурга, Ленобласти и победителя среди студентов. Победителем в номинации "Лучший каменщик Санкт-Петербурга" стал Олег Жизневский, работающий на АО "Строительный трест". Лучшим из учащихся признали Антона Долгощелова, приехавшего на конкурс из Архангельска. Антон учится на третьем курсе в техникуме строительства и городского хозяйства и уже определился с выбором профессии.

Я учусь в техникуме в Архангельске, обучаюсь уже третий год, последний курс, мне нравится эта профессия, очень был заинтересован ею. Антон Долгощелов, студент 3-го курса Архангельского техникума строительства и городского хозяйства

Победители отправятся в Москву на финальный этап конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2021".

Фото и видео: Строительный Петербург