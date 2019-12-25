Принимать участие в соревновании будут специалисты строительных компаний и учащиеся профессиональных образовательных учреждений города.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге выберут лучшего штукатура 2020 года. Об этом сообщает Комитет по строительству Северной столицы.

Известно, что принимать участие в соревнованиях будут не только учащиеся профессиональных образовательных учреждений города, но и работники строительных компаний. Практическая часть стартует в 10 утра.

Оценивать работы будет жюри, в котором заседает координатор Ассоциации "Национальное объединение строителей" по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров. Также среди судей представители Комитета по строительству, председатель профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленобласти Георгий Пара.

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