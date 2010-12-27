В Петербурге велоинспекция не смогла проехать по велодорожкам из-за припаркованных авто

ДПС проигнорировали жалобы велосипедистов на автомобили, припаркованные в неположенном месте

В эти выходные «Петербургское велосообщество» организовало велопрогулку вдоль набережной Фонтанки, чтобы проверить соблюдаются ли правила ПДД самими водителями. Как оказалось, нарушителей достаточно много. Организаторы провели беседы с нарушителями и объяснили почему не надо парковаться на велополосах. К сожалению, не все владельцы авто смогли адекватно выслушать велосипедистов.

Сообщается, что без трудностей участникам инспекции удалось проехать лишь 2 км от Летнего сада. У водителей нашлось много отговорок: закончившийся бензин, совещание, отсутствие парковки и многое другое. Один из нарушителей, оставивший свое авто и номер телефона под лобовым стеклом, начал угрожать велосипедистам физической расправой.

За 3 часа проверки сотрудники ДПС так и не приехали на вызов. В следующую субботу «Петербургское велосообщество» проведет аналогичную акцию на Петроградской стороне.

Фото: Движение «Петербургское велообщество»