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В Петербурге велоинспекция не смогла проехать по велодорожкам из-за припаркованных авто
Сегодня, 16:50
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nadiputintseva
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В Петербурге велоинспекция не смогла проехать по велодорожкам из-за припаркованных авто

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ДПС проигнорировали жалобы велосипедистов на автомобили, припаркованные в неположенном месте

В эти выходные «Петербургское велосообщество» организовало велопрогулку вдоль набережной Фонтанки, чтобы проверить соблюдаются ли правила ПДД самими водителями. Как оказалось, нарушителей достаточно много. Организаторы провели беседы с нарушителями и объяснили почему не надо парковаться на велополосах. К сожалению, не все владельцы авто смогли адекватно выслушать велосипедистов.

Сообщается, что без трудностей участникам инспекции удалось проехать лишь 2 км от Летнего сада. У водителей нашлось много отговорок: закончившийся бензин, совещание, отсутствие парковки и многое другое. Один из нарушителей, оставивший свое авто и номер телефона под лобовым стеклом, начал угрожать велосипедистам физической расправой.

За 3 часа проверки сотрудники ДПС так и не приехали на вызов. В следующую субботу «Петербургское велосообщество» проведет аналогичную акцию на Петроградской стороне. 

Фото: Движение «Петербургское велообщество»

Теги: велосипедные дорожки , новости спб
Категории: Новости СПб

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