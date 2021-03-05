В Петербурге вакцинацию прошли более 11,5 тысячи учителей

В пятницу, 5 марта, вакцинацию должны пройти еще 75 учителей.

В Петербурге продолжается вакцинация учителей и сотрудников системы образования от коронавируса. Как "Петербургскому Дневнику" рассказали в аппарате вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, прививки сделали уже 11 519 педагогов. В пятницу, 5 марта, вакцинацию должны пройти еще 75 учителей.

Первый этап вакцинации работников образовательных учреждений в городе стартовал в середине декабря 2020 года. Сначала прививки сделали учителям 5-11 классов, педагогам системы профобразования и руководителям образовательных учреждений.

На данный момент прививки могут делать учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей.

Депутаты "Партии роста" попросили губернатора Петербурга выплатить компенсацию работавшим в пандемию учителям.

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