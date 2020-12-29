ЗакС в Петербурге хочет разрешить использовать материнский капитал для реконструкции садовых домов

По словам Дениса Четырбока, с такой просьбой обращались горожане.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который позволит использовать средства материнского капитала для реконструкции садовых домов. Инициатива принадлежит фракции "Единая Россия". Заседание в Мариинском дворце проходит сегодня, 27 января.

Согласно нынешнему законодательству на эти средства можно построить новый дом, но не ремонтировать. Также материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование для ребенка, автомобиль отечественного производства, медицинскую реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха или санатарно-курортного лечения ребенка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге увеличили на 3,4% маткапитал для семей с тремя детьми.

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