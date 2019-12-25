В Петербурге в пятницу пробки составили 5 баллов

Самыми загруженными оказались Петроградка, Васильевский остров и дороги на юге города.

Утром в пятницу, 9 октября, Петербург застрял в пятибалльных пробках. Такие данные выдает сервис Яндекс.Карты.

В желтый цвет окрасились дороги Петроградки и Васильевского острова, особенно загруженными оказались набережная Макарова и Большой проспект П.С. Проспект Медиков в одну сторону также сильно загружен из-за утреннего ДТП на углу проспекта с набережной Карповки. В центре Петербурга дороги относительно свободны, красный цвет приобрели только часть Садовой улицы, набережной Фонтанки, Суворовский проспект и часть Невского за площадью Восстания, а также набережная Обводного канала.

На севере города пробки наблюдаются на улице Савушкина, проспектах Маршала Блюхера, Непокоренных, Гражданском, 2-м Муринском. Сильно загружен КАД у развязок с Пискаревским и Шафировским проспектами. На юге "стоят" проспекты Стачек и Ленинский, из-за ДТП медленно движутся машины по улице Типанова. Софийская улица и пересекающийся с ней КАД почти полностью окрашены в красный: движению автомобилей там мешает ДТП.

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Фото: скриншот Яндекс.Карты