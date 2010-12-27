В Петербурге в ночь с 29 на 30 марта разведут четыре моста

В Петербурге за одну ночь разведут Дворцовый, Литейный, Тучков и Александра Невского мосты.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня ночью разведут четыре моста в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов мостов к навигации.

В ночь с 29 на 30 марта будут разведены следующие переправы:

Дворцовый мост с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 04.55;

Литейный мост с 01.40 до 04.45;

Мост А. Невского с 02.20 до 05.10;

Тучков мост с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55.

Отметим, что официально старт навигации на Неве и Малой Неве будет дан 10 апреля 2018 года, на рукавах Невы – 20 апреля 2018 года. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры просит автомобилистов следить за обновлениями информации о плановых разводках в виду приближающегося навигационного периода.