В Петербурге в 28-й раз пройдет кинофестиваль "Послание к человеку"

Фестиваль пройдет с 15 по 22 сентября.

Десять мировых и тридцать российских премьерных показов пройдут в рамках XXVIII кинофестиваля "Послание к Человеку", сообщает ТАСС. Фестиваль пройдет в Петербурге с 15 по 22 сентября.

Всего в конкурсные программы кинофестиваля "Послание к Человеку" вошли 75 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три международные и более 30 премьер российских. Организаторы фестиваля.

За возможность войти в конкурсную программу кинофестиваля боролись более трех тысяч кинофильмов из 98 стран. Больше всего заявок прислали из Франции, США, Германии, Испании и Великобритании. В отборе также участвовали ленты из таких стран, как Ирак, Кения, Мьянма, Сенегал, Чили, Эквадор и других.

Для участия в конкурсе отобрали 43 фильма из 24 стран. Жюри назовет лучших в категориях полнометражных и короткометражных фильмов. В отдельный национальный конкурс прошли 13 документалок, в том числе, шесть дебютов и семь премьер. В программе экспериментальных короткометражных фильмов покажут 19 картин из 15 стран.

[В ней] впервые участвуют сразу два режиссера из России - Михаил Басов и Дмитрий Венков. Наряду с конкурсной программой зрителей также ожидают специальные показы, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Организаторы фестиваля.

Среди ярких гостей фестиваля - режиссеры Паоло Соррентино и Джэм Коэн, австрийский кинематографист Кристиан Бергер и другие деятели кино из разных стран.

Напомним, "Послание к Человеку" проходит при поддержке министерства культуры и правительства Петербурга. Его основателем стал режиссер-документалист Михаил Литвяков. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер Алексей Учитель.

Фото: Послание к Человеку / ВК.