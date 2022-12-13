Сейчас за безопасностью на дорогах города следят более 900 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 44 передвижных комплекса.

В Петербурге в 2023 году будет более 1200 камер для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

В этому году в Петербурге планируется установить более 300 камер на 80 аварийно-опасных перекрестках. Общее количество комплексов составит более 1200.

В основном, камеры фиксируют нарушения скоростного режима (95%), проезд на запрещающий сигнал светофора (включая стоп-линию), движение либо остановку на полосе, предназначенной для общественного транспорта (по 2%), движение по обочине (1%).

В 2022 году в Северной столице ввели в эксплуатацию 300 новых комплексов контроля скорости. Сейчас за безопасностью на дорогах города следят более 900 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 44 передвижных комплекса.

Фото: Piter.tv