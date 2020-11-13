В 2020 году в Петербурге лишили родительских прав 38 родителей

В целом, количество отобрания детей у родителей уменьшилось в сравнении с 2019 годом.

В 2020 году в Петербурге 38 родителей лишили родительских прав, еще шестерых ограничили в правах. Об этом рассказали в пресс-службе детского омбудсмена города Анны Митяниной.

В целом, количество отобрания детей у родителей резко уменьшилось по сравнению с 2019 годом: в 2020 году таких случаев было лишь 8. В поле зрения полиции за год попали 2704 безнадзорных ребенка, 1867 из которых сразу передали родителям, а 837 ребят, ушедших из дома или учреждений, приехавших из других городов и не имевших места жительства, признали нуждающимися в помощи государства. Еще 679 детей поместили в учреждения здравоохранения, а 16 человек – в социозащитные организации.

Кроме того, за год произошло два случая отказа родителей от медицинской помощи для ребенка. В одной из семей специалистам удалось убедить мать в необходимости скорейшего лечения мальчика, и уже "тяжелый" ребенок начал получать медпомощь. Органы опеки теперь ведут контроль за ситуацией в семье.

Также за год 62 ребенка из 49 семей поместили по заявлению родителей или самих детей в институциональные учреждения. Основными причинами для этого стали тяжелое материальное положение, трудная жизненная ситуация, лечение от зависимостей, внутрисемейные конфликты, смерть матери и так далее. В отношении троих детей приняли решение об отмене усыновления.

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