В Петербурге в 2018 году ожидается визит 8 миллионов туристов

В Северной столице готовятся принять на 500 тысяч больше приезжих.

Власти Петербурга в 2018 году планируют увеличение потока туристов до 8 миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда городского комитета по развитию туризма Нану Гвичия.

В прошлом году город на Неве посетили 7,5 миллионов человек. В 2018 ожидается на 500 тысяч больше приезжих.

При этом 2017 год ознаменован ростом количества именно иностранных туристов — на 24% по сравнению с 2016 годом. Отметила Гвичия

В минувшем году к посещению Петербурга подстегнуло проведение крупных мероприятий, таких как Кубок Конфедераций. Больше всего туристов город на Неве принял из Китая, Финляндии, США и Германии.

Петербург в очередной раз подтвердил, что он остается одним из самых востребованных туристических направлений в России. Отметила она

Фото: Piter.TV