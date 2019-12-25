В Петербурге утвержден план борьбы с фасадным вандализмом

Детали плана пока не осветили.

В четверг, 11 марта, начальник ГАТИ Олег Зотов рассказал на своей странице в соцсети, что инспекция утвердила план, направленный на предотвращение вандализма на фасадах домов, ограждениях и других объектах.

Детали мероприятий пока не осветили, однако в ГАТИ отмечают, что нарушителям порядка может грозить уголовная ответственность, потому как фасады зданий – "законченные, самодостаточные произведения искусства", не нуждающиеся в сторонних надписях и рисунках.

Над планом работают и другие городские ведомства.

Ранее мы писали, что петербуржец попал под уголовное дело за оскорбляющую Президента надпись в метро.

Фото: pixabay