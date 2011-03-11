Петербуржец попал под уголовное дело за оскорбляющую Президента надпись в метро

Мужчина нарисовал ее белым маркером на двери вагона.

В пятницу, 5 марта, полиция задержала на проспекте Культуры петербуржца, подозреваемого в хулиганском творчестве в метро. Подробности Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще 1 февраля в полицию поступило сообщение от инспектора ОТБ метрополитена: в одном из вагонов поезда, двигавшегося по "красной" ветке, на двери обнаружили порочащую Президента России надпись. Крупную рукописную находку, сделанную белым маркером, увидели на станции "Ленинский проспект".

Отмечается, что надпись оперативно удалили сотрудники метро. В полиции возбудили уголовное дело о вандализм. Задержанным предполагаемым "художником" оказался 25-летний местный житель, ранее условно осужденный за хранение наркотиков. Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Еще один молодой петербуржец предстанет перед судом за разрисованные стены Эрмитажа.

Фото: pixabay