В Петербурге утренние пробки уменьшаются в размерах

Транспортный затор возвращается в "норму": в городе пробки 6 и 7 баллов.

Утром 8 февраля в Петербурге снизилась транспортная напряженность на дорогах. Напомним, что несколько дней из-за обрушившегося снегопада водителям приходилось по несколько часов стоять в пробках во всех районах города. С восьми часов утра в Северной столице наблюдались 8-балльные автомобильные заторы. Однако, сегодня ситуация изменилась.

Согласно сервису “Яндекс. Пробки”, на трассах установлены 6 и 7-балльные пробки. Наибольшие проблемы у водителей на Ленинском, Приморском проспектах, а также Маршала Жукова и Энгельса. “Стоит” юго-западная часть Петербурга, а также Невский район. Традиционное напряжение замечено на Володарском мосту и Народной улице. Средняя скорость движения машин составляет 3 километра в час.