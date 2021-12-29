В Петербурге хотят установить мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову

Ученый расшифровывал письмена майя.

Советскому и российскому этнографисту и историку Юрию Кнорозову хотят посвятить мемориальную доску. С инициативой выступил Музей антропологии и этнографии РАН. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, давно идут переговоры с Алексеем Пивоваровым. По всей видимости, речь идет о журналисте. Он выпустил серию документальных фильмов о Кнорозове. Для установки таблички собирали инициативную группу.

Сейчас мы рассматриваем возможность размещения доски внутри Кунсткамеры, при входе. Начинаем более детальную проработку вопроса совместно с дирекцией музея, КГИОП и Советом по мемориальным доскам. Борис Пиотровский.

Юрий Валентинович Кнорозов родился под Харьковом в 1922 году. Он занимался дешифровкой писем майя. Первая публикация результатов дешифровки вышла в 1952 году. Ученый проработал в Кунсткамере около 50 лет.

Фото: Википедия / Галина Ивановна Дзенискевич