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В Петербурге хотят установить мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову
Сегодня, 16:34
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В Петербурге хотят установить мемориальную доску ученому Юрию Кнорозову

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Ученый расшифровывал письмена майя.

Советскому и российскому этнографисту и историку Юрию Кнорозову хотят посвятить мемориальную доску. С инициативой выступил Музей антропологии и этнографии РАН. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

По словам Пиотровского, давно идут переговоры с Алексеем Пивоваровым. По всей видимости, речь идет о журналисте. Он выпустил серию документальных фильмов о Кнорозове. Для установки таблички собирали инициативную группу.

Сейчас мы рассматриваем возможность размещения доски внутри Кунсткамеры, при входе. Начинаем более детальную проработку вопроса совместно с дирекцией музея, КГИОП и Советом по мемориальным доскам.

Борис Пиотровский.

Юрий Валентинович Кнорозов родился под Харьковом в 1922 году. Он занимался дешифровкой писем майя. Первая публикация результатов дешифровки вышла в 1952 году. Ученый проработал в Кунсткамере около 50 лет. 

Фото: Википедия / Галина Ивановна Дзенискевич

 

Теги: кнорозов, майя, этнография
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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