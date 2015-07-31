В Петербурге установят мемориальную доску в честь ученого Игоря Глебова

Мемориал в честь ученого появится на фасаде дома номер 9 по Ушаковской набережной.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в городе мемориальную доску в честь доктора технических наук Игоря Глебова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Парламентарии поддержали инициативу главы города. Мемориал в честь ученого появится на фасаде дома номер 9 по Ушаковской набережной.

Игорь Алексеевич - участник Великой Отечественной войны, автор фундаментальных работ и изобретений в области электрофизики, электроэнергетики и электротехники, лауреат государственных премий, орденов и медалей, Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель науки и техники России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 87-летний академик вместе с супругой погиб в январе 2002 году после нападения неизвестных.

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