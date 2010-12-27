Петербургские сотрудники таможни избавились от 400 тонн санкционки

Белорусские и Финляндские товары уничтожили на петербургской таможни.

В Петербурге сотрудники таможни уничтожили 417 тонн "санкционных" продуктов. Уточняется, что продукцию пытались ввезти в Россию из республики Беларусь и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

В основном в Россию пытаются провезти фрукты и овощи из Турции и других стран, а также молочную продукцию и колбасные и мясные изделия из ЕС.

В заявлении Северо-Западной таможни отметили, что зачастую недобросовестные предприниматели используют незаконные схемы, чтобы ввозить в Россию "санкционные" товары.