Петербургские сотрудники таможни избавились от 400 тонн санкционки

В Петербурге сотрудники таможни уничтожили 417 тонн "санкционных" продуктов. Уточняется, что продукцию пытались ввезти в Россию из республики Беларусь и Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.
В основном в Россию пытаются провезти фрукты и овощи из Турции и других стран, а также молочную продукцию и колбасные и мясные изделия из ЕС.
В заявлении Северо-Западной таможни отметили, что зачастую недобросовестные предприниматели используют незаконные схемы, чтобы ввозить в Россию "санкционные" товары.