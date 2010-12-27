В Петербурге уничтожили 112 кг сыров и колбас из Европы

Работники Россельхознадзора совместно с Северо-Западной Транспортной Прокуратурой и Пулковской таможней обнаружили на Мальцевском рынке около 112 килограммов санкционные продуктов. Сообщили в пресс-службе ведомства.
Запрещенный товар обнаружили сразу на двух точках рынка.
В рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации все товары уничтожены путем сжигания
рассказывают в пресс-службе
Среди ликвидированного продовольствия были сыры и колбасы, которые произвели в Италии, Франции, Германии, Испании, Норвегии, Эстонии и Нидерландах.
Ранее мы писали о том, что в Петербурге сожгли в печи 150 кг запрещенных продуктов.
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