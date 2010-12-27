В Петербурге по неустановленным причинам скончались годовалые младенцы

В разных районах Северной столице за 22 марта погибли годовалые дети.

Сразу два младенца погибли в Петербурге 22 марта. Причины смерти в обоих случаях неизвестны. Тела детей направлены на медицинскую экспертизу.

Первая трагедия произошла утром в жилой квартире по улице Маршала Жукова. Помещение арендует 21-летняя мигрантка из Таджикистана. Там девушка жила вместе с годовалым сыном. Заподозрив неладное, иностранка вызвала врачей. Однако, помочь мальчику уже не было возможным. На теле ребенка не выявлено внешних признаков насильственной смерти.

Вечером того же дня на бульваре Красных Зорь фельдшеры скорой помощи обнаружили труп мальчика 2017-го года рождения. Бывшая родительница состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних и считается неблагополучной. Женщина нигде не работает, как и 27-летний отец.

