В Петербурге умерла гендиректор районного садово-паркового хозяйства Жанна Хаина

Старейшему работнику организации было 74 года.

В минувший понедельник, 11 января, в Петербурге скончалась старейший работник Калининского садово-паркового хозяйства города Жанна Хаина. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, гендиректору организации было 74 года, причины смерти не уточняются.

Отмечается, что Жанна Хаина проработала в сфере озеленения и благоустройства более 50 лет, в упомянутое садово-парковое хозяйство женщина пришла мастером в 1968 году после переезда в Ленинград, затем прошла трудовой путь до гендиректора организации – эту должность Хаина возглавляла 32 года.

При участии специалиста создавался Муринский парк и скверы Калининского района, под руководством Хаиной построили и развили тепличный комплекс для выращивания миллионов цветов для украшения парков и магистралей. Идеей Хаиной было также возрождение фонтана в Любашинском саду.

Жанну Хаину наградили множеством почетных знаков и медалей, в том числе за заслуги перед городом и отечеством.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству