В Петербурге простились с Михаилом Рогачевым

Ученый и историк ушел из жизни 3 января.

В пятницу, 8 января, в 14:00 в большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12, прошла церемония прощания с ушедшим из жизни историком из Коми Михаилом Рогачёвым. Об этом сообщили "КомиИнформ" со ссылкой на близких ученого.

Ученый, историк, общественный деятель и один из основателей общества "Мемориал" в Коми Михаил Рогачев скончался на 69 году жизни в воскресенье, 3 января.

Причина смерти кандидата исторических наук не называется.

Ранее мы писали, что умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников.

Фото: crematory-spb.ru