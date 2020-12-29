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В Петербурге простились с Михаилом Рогачевым
Сегодня, 21:30
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smirenny

В Петербурге простились с Михаилом Рогачевым

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Ученый и историк ушел из жизни 3 января.

В пятницу, 8 января, в 14:00 в  большом зале крематория на Шафировском проспекте, 12, прошла церемония прощания с ушедшим из жизни историком из Коми Михаилом Рогачёвым. Об этом сообщили "КомиИнформ" со ссылкой на близких ученого. 

Ученый, историк, общественный деятель и один из основателей общества "Мемориал" в Коми Михаил Рогачев скончался на 69 году жизни в воскресенье, 3 января. 

Причина смерти кандидата исторических наук не называется.

Ранее мы писали, что умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников.

Фото: crematory-spb.ru

Теги: михаил рогачев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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