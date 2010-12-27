В Петербурге умер ребенок, которого отказались лечить родители

Родители малыша отказались от лечения по религиозным убеждениям.

Как сообщил главный внештатный эксперт по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин, 27 августа врачи не смогли спасти маленького ребенка, родители которого долгое время отказывались от необходимых медицинских мероприятий.

Малыш был позитивным носителем ВИЧ-инфекции. Его родители, чьи имена не раскрываются, отказались от требований докторов провести лечебный курс по религиозных соображениям. В 2016 году суд обязал петербуржцев госпитализировать пациента и обеспечить выполнение антиретровирусной терапии ребенку. Несмотря на предписание закона, родители все равно не приступили к выполнению своего долга.

Летом 2016 года малыша привезли в отделение интенсивной терапии, хотя ребенок уже находился в крайне тяжелом состоянии. Его состояние под присмотром врачей улучшилось, однако, после того, как пациента вернули домой к родителям, те перестали давать ему необходимые таблетки. В результате позднего и неэффективного лечения из-за отказа родителей от терапии, малыш скончался.