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В Петербурге умер ребенок, которого отказались лечить родители
Сегодня, 11:28
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lesjasap
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В Петербурге умер ребенок, которого отказались лечить родители

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Родители малыша отказались от лечения по религиозным убеждениям.

Как сообщил главный внештатный эксперт по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгений Воронин, 27 августа врачи не смогли спасти маленького ребенка, родители которого долгое время отказывались от необходимых медицинских мероприятий.
 
Малыш был позитивным носителем ВИЧ-инфекции. Его родители, чьи имена не раскрываются, отказались от требований докторов провести лечебный курс по религиозных соображениям. В 2016 году суд обязал петербуржцев госпитализировать пациента и обеспечить выполнение антиретровирусной терапии ребенку. Несмотря на предписание закона, родители все равно не приступили к выполнению своего долга. 
 
Летом 2016 года малыша привезли в отделение интенсивной терапии, хотя ребенок уже находился в крайне тяжелом состоянии. Его состояние под присмотром врачей улучшилось, однако, после того, как пациента вернули домой к родителям, те перестали давать ему необходимые таблетки. В результате позднего и неэффективного лечения из-за отказа родителей от терапии, малыш скончался.
Теги: вич-инфекция , отказ от лечения
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 12:25

    В сообщении много противоречий и нет конкретики. Ни имени, ни возраста ребенка. Нет даже истории болезни, не отмечен источник инфицирования. Все это не дает возможности исключить вину ни одной из сторон данного события и просто выглядит как попытка саморекламы внештатного сотрудника Минздрава, предлагающего свои услуги медучреждениям страны в подобных ситуациях...

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