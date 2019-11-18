В Петербурге стало меньше групповых отравлений по сравнению с прошлым годом

Роспотребнадзор представил статистику групповых отравлений острыми кишечными инфекциями за прошедшие 10 месяцев 2019 года.

В 2019 году в Петербурге известно о 400 пострадавших от отравления, это на 50 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом Роспотребнадзор сообщил "Петербургскому дневнику".

Речь идет об очаговых групповых заболеваниях острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В ведомстве напомнили, что проверки можно проводить только в соответствии с планом, который согласовывает прокуратура. Назначить внеплановую проверку можно в том случае, если на заведение или предприятие жалуются граждане по поводу угрозы причинения вреда здоровью или жизни, либо причинения такого вреда. Также горожане могут обратиться в Роспотребнадзор, если были нарушены права потребителей в случае соблюдения гражданином претензионного порядка.

В ноябре массовое отравление произошло среди сотрудников компании "Лента". По данным на 7 ноября, зафиксировано более 100 обращений сотрудников офиса, в больницы попали еще более 30 человек. Работу магазина, в котором произошел инцидент, ограничили на 10 суток.

Фото: pixabay.com