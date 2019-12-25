В Петербурге у умершего врача скорой нашли коронавирус

Врачу было 69 лет.

У врача отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой помощи Петербурга Антонины Рынды, о смерти которой стало известно накануне, подтвердился коронавирус. Об этом сообщила "Фонтанка".

В графе смерти указывается, что первоначальная причина – коронавирус. К самой смерти привела "дыхательная недостаточность".

Накануне комитет здравоохранения подтвердил смерть 69-летней Антонины Рынды. Всего за последние сутки в Петербурге зафиксировали 161 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии в городе заболели 3238 человек.

Фото: Piter.TV