В Петербурге у бизнесмена угнали Toyota Land Cruiser за 5,9 млн

Автомобиль был куплен в кредит в середине сентября.

Утром 7 октября в полицию Василеостровского района Петербурга обратился 35-летний бизнесмен и заявил об угоне дорогого автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Об этом пишет "Фонтанка".

Черный внедорожник, выпущенный в 2019 году, похитили в период с 28 сентября по 7 октября. Он был припаркован у дома №8 по Академическому переулку. Владелец не пользовался новой машиной и месяца – иномарка была куплена в середине сентября в кредит. Сумма ущерба оценивается в 5,9 млн рублей.

Примечательно, что после случившегося в МРЭО пытались перерегистрировать внедорожник такой же марки. Однако документы смутили инспекторов, а владелец машины сбежал, оставив свой паспорт.

Ранее мы писали, что в Петербурге у москвича угнали Lexus за 7,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV