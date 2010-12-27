В Петербурге у москвича угнали Lexus за 7,5 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В воскресенье, 6 октября, в полицию Приморского района обратился 27-летний индивидуальный предприниматель из Москвы. Мужчина заявил, что неизвестные угнали его дорогой автомобиль марки Lexus LX-570. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Заявитель рассказал, что припарковал иномарку у дома №23/1 по Арцеуловской аллее. Сумму ущерба он оценил в 7,5 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Автомобиль и грабителей ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге у менеджера футбольного клуба угнали машину за 1,6 млн.

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