В Петербурге у безработного москвича угнали дорогостоящий "Инфинити"

В Калининском районе у москвича угнали иномарку за 4 миллиона рублей.

У 41-летнего безработного из Москвы в Петербурге угнали автомобиль. Известно, что преступники положили глаз на “Инфинити” стоимостью 4,2 миллиона рублей.

Как сообщается, мужчина приехал в Северную столицу 7 декабря. В течении следующего дня он ездил на иномарке “по бизнес-делам”. Вечером 8 декабря пострадавший остановился в отеле на проспекте Непокоренных. Гость решил припарковаться у дома номер 6 корпус 1. Около девяти часов вечера машина осталась без присмотра. Утром на месте ее уже не оказалось.

По данному факту сотрудники полиции начали расследование. Представители закона разыскивают автомобиль и злоумышленников. В их отношении возбуждено уголовное дело.