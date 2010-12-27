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В Петербурге у безработного москвича угнали дорогостоящий "Инфинити"
Сегодня, 8:37
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lesjasap
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В Петербурге у безработного москвича угнали дорогостоящий "Инфинити"

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В Калининском районе у москвича угнали иномарку за 4 миллиона рублей.

У 41-летнего безработного из Москвы в Петербурге угнали автомобиль. Известно, что преступники положили глаз на “Инфинити” стоимостью 4,2 миллиона рублей. 
 
Как сообщается, мужчина приехал в Северную столицу 7 декабря. В течении следующего дня он ездил на иномарке “по бизнес-делам”. Вечером 8 декабря пострадавший остановился в отеле на проспекте Непокоренных. Гость решил припарковаться у дома номер 6 корпус 1. Около девяти часов вечера машина осталась без присмотра. Утром  на месте ее уже не оказалось.
 
По данному факту сотрудники полиции начали расследование. Представители закона разыскивают автомобиль и злоумышленников. В их отношении возбуждено уголовное дело. 
Теги: калининский район , кража , проспект непокоренных , угон автомобиля
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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