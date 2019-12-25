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В Петербурге у бармена угнали BMW X7 за 6 млн рублей
Сегодня, 9:00
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Alena_Zinovieva

В Петербурге у бармена угнали BMW X7 за 6 млн рублей

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Автомобиль простоял без присмотра почти сутки.

Вечером 19 февраля в полицию Петербурга через номер "112" обратился 32-летний мужчина, работающий барменом в ООО "Концерт", и заявил об угоне своего дорогого автомобиля марки BMW X7. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, автомобиль был припаркован возле дома №5А на улице 2-й Луч. Неизвестный угнал иномарку в период с 22:30 18 февраля до 18:05 19 февраля.

Добычей злоумышленника стал BMW X7 белого цвета, 2020 года выпуска. Сумма ущерба составила 6 080 000 рублей.

Автомобиль застрахован до марта 2021 года, спутниковой системой слежения не оборудован. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Полицейские изъяли комплект ключей, СТС, проводилось фотографирование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что житель Тихвина угнал автомобиль соседа и врезался на нем в столб.

Фото: pixabay.com

Теги: bmw, кража авто, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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amermolin
Сегодня 10:26

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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