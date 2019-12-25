В Петербурге у бармена угнали BMW X7 за 6 млн рублей

Вечером 19 февраля в полицию Петербурга через номер "112" обратился 32-летний мужчина, работающий барменом в ООО "Концерт", и заявил об угоне своего дорогого автомобиля марки BMW X7. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявителя, автомобиль был припаркован возле дома №5А на улице 2-й Луч. Неизвестный угнал иномарку в период с 22:30 18 февраля до 18:05 19 февраля.
Добычей злоумышленника стал BMW X7 белого цвета, 2020 года выпуска. Сумма ущерба составила 6 080 000 рублей.
Автомобиль застрахован до марта 2021 года, спутниковой системой слежения не оборудован. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.
Полицейские изъяли комплект ключей, СТС, проводилось фотографирование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что житель Тихвина угнал автомобиль соседа и врезался на нем в столб.
Фото: pixabay.com
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